Правительство Ленобласти продает свою часть акций ФК "Зенит"

Стоимость пакета оценивается в два с небольшим миллиона рублей.

Правительство Ленобласти решило продать акции ФК "Зенит" за два миллиона рублей. Об этом рассказали 47news 25 февраля.

Соответствующее распоряжение о приватизации акций клуба подписал глава областного комитета по управлению госимуществом. Согласно документу, 50 обыкновенных именных акций или 0,13% от всех акций в обществе поступят в свободную продажу. За пакет планируют выручить чуть больше двух миллионов рублей, одна акция будет стоить порядка 40 тысяч рублей. Актив предлагается выкупить акционерам и обществу в приоритетном порядке, в противном случае лот отправится на аукцион.

Ранее мы рассказывали, что Александр Кокорин перешел в "Сочи" до конца сезона.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"