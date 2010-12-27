Стали известны все 32 команды, которые примут участие в Лиге чемпионов

В этом списке присутствуют российские клубы "Локомотив" и ЦСКА.

В среду, 29 августа, состоялись заключительные три матча квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового этапа турнира. Всего в список вошло 32 команды, которые разбили на четыре корзины и разделили на восемь групп по четыре в каждой. Об этом сообщают РИА Новости.

Состав четырех корзин:

Первая: испанские "Реал", "Атлетико" и "Барселона", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус", французская "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Сити", российский "Локомотив".

Вторая: немецкая "Боруссия", английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", португальские "Бенфика" и "Порту", украинский "Шахтер", итальянские "Наполи" и "Рома".

Третья: английский "Ливерпуль", французский "Лион", итальянская "Валенсия", российский ЦСКА, немецкий "Шальке", "Монако" (чемпионат Франции), нидерландские "Аякс" и ПСВ.

Четвертая: сербская "Црвена Звезда", бельгийский "Брюгге", швейцарский "Янг Бойз", немецкий "Хоффенхайм", чешская "Виктория", турецкий "Галатасарай", итальянский "Интер", греческий АЕК.

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Фото: ru.uefa.com