Действующий чемпион Европы может стать игроком "Зенита"

Петербургский ФК "Зенит" может пополниться португальским полузащитником миланского "Интера" Жоау Мариу. Об этом сообщают "Невские Новости".
Как стало известно, клуб из Северной столицы готов взять 25-летнего хавбека в годичную аренду, если не сможет подписать полузащитника Клаудио Маркизио, который в данный момент является свободным агентом. Сумма аренды составит 3 миллиона евро.
Сине-бело-голубые испытывают серьезные проблемы со средней зоной в связи с травмой полузащитника Кристиана Нобоа, который выбыл из состава до конца года.
Справка: Жоау Мариу подписал контракт с "Интером" в 2016 году. В данный момент игрока арендует английск клуб "Вест Хэм Юнайтед", за который полузащитник в стартовавшем сезоне АПЛ 18/19 не провел пока не одной игры. В составе сборной Португалии Мариу выступал на прошедшем в России мундиале, а также стал чемпионом Европы в 2016 году.
Фото: fc-zenit.ru