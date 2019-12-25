Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу рассказал про первые впечатления от России

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу поделился первыми впечатлениями от визита в Россию.
"Когда я приехал в Россию, некоторые вещи для меня были в новинку. В первые дни на вопрос "как дела?" люди отвечали мне "нормально". Я всегда переспрашивал, почему "нормально"? Что это значит? Может быть, что-то случилось? В Португалии, когда отвечаешь "нормально", это означает, что что-то произошло. Потом узнал от своего одноклубника, Эдера, что в России это просто культурная особенность. Но было забавно, потому что все отвечали одинаково, а я не знал почему" - сказал Мариу в интервью пресс-службе "Локомотива".
Напомним, Жоау Мариу был арендован "Локомотивом" у миланского "Интера" в августе 2019 года до конца нынешнего сезона. В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) полузащитник провел 11 матчей и забил один гол в ворота "Ахмата". "Локомотив" набрал 41 очко после 22 туров и делит с "Краснодаром" второе место в турнирной таблице.
Ранее стало известно, что новым тренером "Локомотива" может стать португалец Педру Мартинш.
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"
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