Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу рассказал про первые впечатления от России

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу поделился первыми впечатлениями от визита в Россию.

"Когда я приехал в Россию, некоторые вещи для меня были в новинку. В первые дни на вопрос "как дела?" люди отвечали мне "нормально". Я всегда переспрашивал, почему "нормально"? Что это значит? Может быть, что-то случилось? В Португалии, когда отвечаешь "нормально", это означает, что что-то произошло. Потом узнал от своего одноклубника, Эдера, что в России это просто культурная особенность. Но было забавно, потому что все отвечали одинаково, а я не знал почему" - сказал Мариу в интервью пресс-службе "Локомотива".