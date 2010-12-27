Нобоа не поможет "Зениту" до конца года

Футболист повредил крестообразные связки.

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа не сыграет в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В середине матча 4-го тура РФПЛ против "Урала" игрок получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках. Медики диагностировали у него повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Скоро хавбеку сделают операцию, и до конца года он будет восстанавливаться.

Клуб и игроки пожелали Нобоа скорейшего выздоравления.

Напомним, матч "Зенит" – "Урал" состоялся в воскресенье, 19 августа и завершлся уверенной победой команды из Северной столицы со счетом 4:1.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"