"Зенит" разгромил "Урал" в четвертом туре РПЛ‍ и стал лидером турнира

Игра с Екатеринбургом завершилась в пользу Петербурга.

В воскресенье петербургский "Зенит" обошел екатеринбургский "Урал" со счетом 4:1. После данного матча команда "сине-бело-голубых" вышла на первое место рейтинга РПЛ. Игра состоялась на территории стадиона на Крестовском острове в 17 часов вечера. Арену посетило 45,5 тысяч болельщиков.

Как отмечает пресс-служба футбольного клуба, открыли счет гости: на шестой минуте первого тайма в ворота зенитовцев забил Юрий Бавин - бывший игрок "Зенита-2". Однако, уже на 12 минуте хозяева площадки смогли сократить отставание и даже увеличить разрыв.

В настоящее время команда набрала три очка. С этим результатом она стала лидером в таблице РПЛ. На данный момент "Зенит" ни разу не проиграл в турнире. Следующий матч состоится 26 августа. Футболисты проведут выездную встречу с "Уфой" в рамках Чемпионата России. Немногим ранее спортсмены из Северной столицы сыграют с "Мольде" в рамках Лиги Европы.

Фото: ФК "Зенит"