Чемпион Европы по кикбоксингу оказался организатором наркоконтрабандистов Петербурга

В Северной столице осудили Александра Большакова за организация преступной сети по добыче и сбыту наркотиков.

В Городском суде Петербурге вынесли вердикт фигуранту дела о контрабанде наркотиков. Обвиняемый оказался двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу, а также бывшим сотрудников УФСКН. Присяжные признали Александра Большакова причастным к тем преступлениям, которые ему вменяли: контрабанде наркотиков и хранении оружия. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Объединенных судов Петербурга.

По версии Прокуратуры, Большаков занимался поставками запрещенных веществ, организовав как минимум два эпизода. Также он контролировал сбыт продукции и четырежды покушался на людей. В расследовании также указаны подельники злоумышленника - Евгений Гилани, Алексей Ануфриев и Станислав Брехов. Коллегия признала вину всех петербуржцев, отказав в наказании всего по двум моментам.

Установлено, что Большаков создал группировку еще в то время, когда работал в ведомстве по контролю за оборотом наркотиков (отделение упразднено в 2016 году). Преступник планировал создать сеть промышленного производства веществ. Через его связи в Петербург также была организована поставка растительных наркотиков и психотропных веществ. Их довозили до города под видом удобрений.

В 2014 году Большакова задержали по пути в аэропорт "Пулково". В его квартире по Мебельной улице изъяли наркотики. По сведениям специалистов, их хватило был на сто тысяч доз.