"Зенит" выйдет в лазурной форме против "Рубина"

Команды сыграют в рамках 10 тура РПЛ.

Петербургский футбольный клуб Петербурга "Зенит" выйдет на поле против казанского "Рубина" в лазурной форме. Вратарь будет экипирован в черную форму. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Также известны цвета, в которых сыграют соперники. Они покажутся петербуржцам в рубиновой форме, а голкипер будет играть в зеленой.

Напомним, что спортсмены встретятся в 19 часов вечера на стадионе "Газпром-арена". Организаторы матча ожидают увидеть на трибунах 45 тысяч болельщиков. Из Казани поддержать команду приедет 100 человек. Выйти на трибуны можно будет только с выходов 2, 7, 9, 9А, 10 и 10А. Болельщикам советуют не брать с собой сумки, чтобы все смогли оперативно зайти внутрь.

Ранее Piter.tv писал о том, что сегодня свой день рождения празднуют фанаты "Зенита".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

