"Зенит" выиграл Кубок России по футболу

Победу команде принес Артем Дзюба.

"Зенит" в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Игра против сборной Химок в Екатеринбурге закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Об этом сообщил официальный telegram-канал футбольного клуба.

Отметим, что первый тайм игры завершился ничьей. Заветный гол на 83 минуте забил Артем Дзюба. Благодаря новой победе, был оформлен золотой дубль – за 2020 год команда смогла стать лучшей на чемпионате и на Кубке.

Напомним, что "Зенит" становился обладателем Кубка России в 1944, 1999, 2010 и 2016 годах.

Ранее Петржела рассказал, почему не смог выиграть с "Зенитом" чемпионат России по футболу.

Фото: globallookpress.com