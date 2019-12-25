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"Зенит" выиграл Кубок России по футболу
Сегодня, 18:58
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lizapoluda

"Зенит" выиграл Кубок России по футболу

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Победу команде принес Артем Дзюба.

"Зенит" в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Игра против сборной Химок в Екатеринбурге закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Об этом сообщил официальный telegram-канал футбольного клуба.

Отметим, что первый тайм игры завершился ничьей. Заветный гол  на 83 минуте забил Артем Дзюба. Благодаря новой победе, был оформлен золотой дубль – за 2020 год команда смогла стать лучшей на чемпионате и на Кубке.

Напомним, что "Зенит" становился обладателем Кубка России в 1944, 1999, 2010 и 2016 годах.

Ранее Петржела рассказал, почему не смог выиграть с "Зенитом" чемпионат России по футболу.

Фото:  globallookpress.com

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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