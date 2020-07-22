Петржела рассказал, почему не смог выиграть с "Зенитом" чемпионат России по футболу

Чешский специалист работал в клубе с 2003 по 2006 год.

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела в интервью изданию "Петербургский Дневник" поделился воспоминаниями о периоде работы в петербургском клубе.

На вопрос о том, почему он не смог завоевать с сине-бело-голубыми золотые медали чемпионата России по футболу, чешский специалист заявил, что клуб "не был таким сильным, как сейчас". По его словам, "Газпрому", титульному спонсору, потребовалось много времени, что "Зенит" стал лучшей командой России.

Наш "Зенит" показывал хороший футбол, у нас в составе играли самые быстрые и интересные игроки российского чемпионата, ребята много забивали. Мне кажется, и зрители были довольны нашей игрой. Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"

Напомним, Властимил Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что в магазине "Зенита" на Невском выставили Кубок чемпионов России.

Фото: fc-zenit.ru