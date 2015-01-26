"Зенит" выбрал Катар и ОАЭ для полноценной зимней подготовки перед весной

Футбольный клуб "Зенит" сообщил о планах проведения зимних тренировочных сборов. Первая часть подготовки пройдет в Катаре. Команда под руководством Сергея Семака соберется в Санкт-Петербурге 12 января и 14 января вылетит на первый этап сборов.
После завершения катарского этапа подготовка продолжится в Объединенных Арабских Эмиратах. Второй и третий этапы сборов будут проходить до 25 февраля.
По итогам первой части чемпионата Российской премьер-лиги "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 39 очков в 18 матчах.
Ранее игрок "Зенита" Луис Энрике стал кандидатом на попадание в сборную года ФИФА.
Фото: ФК "Зенит"
