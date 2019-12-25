"Зенит" встретится с "Арсеналом" в матче 7-го тура РПЛ

Игра начнется в 18:30.

В понедельник, 14 сентября, петербургский футбольный клуб "Зенит" сразится с тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура РПЛ. Игра начнется в 18:30 на "Газпром Арене".

Главным арбитром матча станет 38-летний Павел Кукуян. Он в шестой раз в своей карьере назначен на игру с участием сине-бело-голубых. Ему будут помогать ассистенты Роман Сафьян и Александр Богданов. Резервным судьей станет Антон Фролов, арбитрами VAR – Игорь Панин и Илья Елеференко.

Напомним, что после шести игр "Зенит" находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые с 13 очками уступают "Сочи" (15) и "Спартаку" (14).

В матче с "Арсеналом" не смогут принять участие голкипер Андрей Лунев и атакующий Себастьян Дриусси.

Ранее Семак поделился опасениями по поводу тульского "Арсенала".

Фото: fc-zenit.ru