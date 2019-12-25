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Семак поделился опасениями по поводу тульского "Арсенала"
Сегодня, 19:38
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lizapoluda

Семак поделился опасениями по поводу тульского "Арсенала"

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Тренер высоко оценивает профессионализм соперников.

Петербургский "Зенит" усиленно готовится к 7-му туру российского футбольного чемпионата, к игре с тульской командой "Арсенал".  По словам тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, игроки должны сохранять бдительность, так как предстоящая игра таит в себе опасности. Об этом сообщила пресс-служба ФК 12 сентября.

Семак отмечает, что у туляков сильные защитники и нападающие: каждый из них в одиночку могут решить исход игры. Так, наставник петербуржцев отмечает бомбардира Евгения Луценко, который может сразить противников в штрафной зоне.

Отметим, что "Зенит" тренируется практически в полном составе, не считая двух игроков — Себастьяна Дриусси и Андрея Лунева. Игра состоится в понедельник, 14 сентября, на петербургской "Газпром Арене".

Ранее мы рассказали о том, что несмотря на затянувшееся лечение Лунева, "Зенит" не ищет замену.

Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, санкт-петербург, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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