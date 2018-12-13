Футболисты "Зенита" возложили цветы на Пискаревском кладбище

Команда почтила память умерших в годы ВОВ в полном составе.

После утренней тренировки в Удельном парке "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское кладбище почтить память умерших в годы ВОВ. Спортсмены вместе с тренерским штабом Сергея Семака возложили цветы к памятнику. Во главе траурной колонны шли капитан и вице-капитан футбольного клуба — Александр Анюков и Бранислав Иванович. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

К игрокам основы также присоединились воспитанники "Газпром-Академии" 2002 года рождения. Стоит отметить, что посещение Пискаревского кладбища — это ежегодная традиция "Зенита" в канун Дня Победы.

Пискаревское мемориальное кладбище — это одно из самых значимых исторических захоронений периода Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в братских могилах лежат от 470 до 520 тысяч жертв блокады Ленинграда.

Ранее мы писали, что Кокорину и Мамаеву дали реальный срок: футболисты проведут в колонии общего режима 1,5 и 1,6 года.

Фото: Twitter / ФК "Зенит"