"Зенит" уступил "Краснодару" в молодежном первенстве России

Это первое поражение команды в сезоне.

Молодежка петербургского "Зенита" потерпела поражение от "Краснодара" в матче 4 тура чемпионата России среди молоджных команд. Игра закончилась со счетом 2:0.

В "Краснодаре" голами отличились Дмитрий Иванов и Руслан Апеков в конце первого тайма и начале второго. Петербуржцы не отметились забитыми мячами.

Поражение стало для команды сине-бело-голубых первым в сезоне, но тем не менее команда осталась на втором месте турнирной таблицы со счетом в девять очков.

Следующий матч молодежка "Зенита проведёт 6 августа сыграет против молодежки "Барселоны". Встреча пройдет на стадионе "Смена" и начнётся в 19:30.

Ранее на Piter.TV: на матче "Зенита" и "Краснодара" ожидается 55 тысяч зрителей.

Фото: Pixabay