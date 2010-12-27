На матче "Зенита" и "Краснодара" ожидается 55 тысяч зрителей

Игра начнется в 21:30.

Сегодня, 3 августа, в Петербурге в 4-м туре РПЛ встретятся "Зенит" и "Краснодар". В пресс-службе сине-бело-голубых рассказали, что на матче ожидается около 55 тысяч зрителей. Встреча начнется в 21:30.

На данный момент на игру продано 52 тысячи 300 билетов. Приобрести билет также можно прямо перед матчем. Кроме того, ожадается, что поддержать команду гостей приедут 500 болельщиков.

Напомним, что "Газпром-Арена" может вместить до 62 тысяч зрителей.

Ранее Piter.TV сообщал, что полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак скоро покинет команду.

Фото: fc-zenit.ru