"Зенит" усилил состав бельгийским центровым Исмаэлем Бако

Петербургский клуб объявил о новом легионере до конца сезона.

Баскетбольный клуб Зенит сообщил о подписании контракта с бельгийским центровым Исмаэлем Бако. Информация о переходе размещена на официальном сайте петербургской команды.

Петербургский баскетбольный клуб Зенит оформил соглашение с 30-летним бельгийским игроком Исмаэлем Бако, выступающим на позиции центрового. Согласно опубликованным данным, контракт рассчитан до завершения сезона 2025/26.

С 2023 по 2025 год Бако играл в Единой лиге ВТБ за казанский клуб УНИКС. В составе команды он принимал участие в матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Последним клубом баскетболиста был Париж. В сезоне 2025/26 бельгийский центровой выступал в чемпионате Франции, а также принимал участие в играх Евролиги.

Фото: петербургский баскетбольный клуб "Зенит"