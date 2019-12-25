Игроки "Зенита" ушли в летний отпуск

Известно, что 20 июня игроки присоединятся к сборной России, чтобы начать тренироваться к предстоящему ЕВРО-2020.

В понедельник, 17 мая, игроки петербургского "Зенита" ушли в летний отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Так, на заслуженный отдых отправились Андрей Лунев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Известно, что 20 июня игроки присоединятся к сборной России, чтобы начать тренироваться к предстоящему ЕВРО-2020. К тому же, в резервный список команды вошёл Дмитрий Чистяков.

Известно, что Деян Ловрен вошёл в резервный состав национальный команды Хорватии, с которой начнёт подготовку к чемпионату Европы. А Мелкома пригласили в олимпийскую сборную Бразилии, которая в июне этого года проведёт заключительный этап подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио. Турнир стартует 22 июля.

Отмечается, что "Зенит" может собраться уже 14 июня для прохождения первого тренировочного сбора "Газпром". Однако точное расписание летних сборов и информация о соперниках сине-бело-голубых по товарищеским матчам будет опубликована позже. Напомним, что ближайший матч состоится в июле этого года в рамках Суперкубка России. На одном поле петербургский "Зенит" встретится с московским "Локомотивом".

Ранее мы писали, что Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу на Евро.

Фото: fc-zenit.ru