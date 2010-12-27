"Зенит" вылетел в Испанию на матч против "Вильярреала"

Ответный матч пройдет 14 марта.

В среду, 13 марта, петербургский "Зенит" проведет вечернюю тренировку в Испании перед матчем с "Вильярреалом". В пресс-службе "сине-бело-голубых" рассказали, что футболисты вылетели на родину противников на второй матч 1/8 плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика. Прошлая встреча завершилась поражением "Зенита" со счетом 1:3. Для выхода в следующую стадию Лиги Европы "сине-бело-голубым" необходимо победить соперника с разностью в три мяча.



Ранее на Piter.TV: Судить ответный матч "Зенита" и "Вильярреала" будет португалец Артур Диаш

Фото: ФК "Зенит"