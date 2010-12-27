Судить ответный матч "Зенита" и "Вильярреала" будет португалец Артур Диаш

Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.

Гостевой матч петербургского "Зенита" против испанской команды "Вильярреал" рассудит португальский арбитр Артур Диаш. Его ассистентами назначены Руй Тавареш, Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру.. Резервным специалистом выбран Бруну Родригеш. Об сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций

Напомним, что ответный матч пройдет 14 марта на стадионе "Вильярреала" Эстадио де ла Серамика. Прошлая встреча завершилась поражением "Зенита" со счетом 1:3. Для выхода в следующую стадию Лиги Европы "сине-бело-голубым" необходимо победить соперника с разностью в три мяча.

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Фото: ФК "Зенит"