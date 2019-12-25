"Зенит" стал самым популярным российским клубом в соцсетях

Аудитория сине-бело-голубых в Instagram, Facebook, YouTube и Twiiter составляет 3 млн человек.

Петербургский "Зенит" признали самым популярным российским футбольным клубом в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные компании IQUII Sport.

Согласно исследованию специалистов, аудитория сине-бело-голубых в Instagram, Facebook, YouTube и Twiiter составляет 3 млн человек. Второе место в списке у "Спартака", на который подписаны 2,1 млн человек. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 1,7 млн фанатов в социальных медиа.

В топ-5 также попали "Локомотив" (757 тысяч) и "Краснодар" (636 тысяч).

Стоит отметить, что YouTube-канал "Зенита" занимает 16-е место среди клубных каналов Европы с 536 тысячами подписчиков. В этом списке сине-бело-голубые опередили английский "Эвертон" и французский "Марсель". Общая аудитория петербуржцев во всех соцсетях (также "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok и Weibo) составляет более 4,6 млн человек.

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Фото: fc-zenit.ru