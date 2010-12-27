"Зенит" стал первым клубом, пропустившим от "Спартака" 250 мячей

После игры клуб с Невы сохранил за собой первое место в чемпионате России.

Матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака" стал знаковым для столичной команды. Клуб из Северной Столицы стал первой командой, пропустившей от московских футболистов 250 мячей, сообщают спортивные СМИ.

Напомним, что первый мяч во встрече забил полузащитник хозяев Денис Глушаков. Гол хавбека стал 1500-м для "Спартака" в РПЛ. Через 14 минут ответный гол "сине-бело-голубых" Вильмар Барриос.

После игры клуб с Невы сохранил за собой первое место в чемпионате России с 41 очком. "Спартак" опустился на пятую строчку с 33 баллами.

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Фото: ВКонтакте/ФК "Зенит"