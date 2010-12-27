"Зенит-2" сыграл вничью с "Велесом"

Петербургский клуб сохраняет лидерство в ПФЛ.

Сине-бело-голубые не смогли обыграть на домашнем поле московских оппонентов, пишет официальный сайт клуба.

Весь первый тайм преимущество оставалось на стороне "Зенита-2", однако увеличить счет не удавалось. Во втором тайме стали активнее гости и сравнялись до 1:1. Забитый петербургский гол недолго держал лидерство: "Велес" вскоре снова поднял счет до 2:2, а затем выиграл еще одно очко. Свой третий мяч "Зенит-2" отметил за 10 минут до конца игры. Голы забили Гасилин, Воробьев и Кириллов.

Благодаря этому матчу сине-бело-голубые набрали 17 очков в зоне "Запад" ПФЛ и остались в лидерах.

Следующий матч команда проведет 14 сентября против "Родины". Встреча пройдет в "Газпром"-Академии на стадионе "Смена" и начнется в 14.00.

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Фото:официальный сайт "Зенита"