"Зенит" сыграет с "Шальке-04" в киберфутбольном матче

Встреча состоится 29 марта в формате 2х2.

Петербургский "Зенит" проведет киберфутбольный матч с немецким "Шальке-04". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдет в формате 2х2, в ней примут участие профессиональные киберфутболисты России и Германии. За команду из Санкт-Петербурга сыграют Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко, за команду из Гельзенкирхена - Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.

Матч состоится 29 марта в 20:00 по московскому времени. Его можно будет увидеть в прямом эфире в официальном сообществе "Зенита" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, "Зенит" и "Шальке" должны были встретиться в рамках товарищеской игры 29 марта. Но в связи с эпидемией коронавируса встречу отменили.

Фото: fc-zenit.ru