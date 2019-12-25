Игра должна была пройти в Гельзенкирхене на обновленной арене "Паркштадиум".

В среду, 11 марта, стало известно о том, что "Зенит" и "Шальке-04" перенести товарищеский матч из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Известно, что матч должен был состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене "Паркштадиум". Ранее игру анонсировали на 29 марта. В настоящее время, неизвестна новая дата игры.

В пресс-службе петербургского ФК отметили, что приобретенные билеты на игру остаются действительными.

Ранее мы сообщали о том, что в УЕФА высказались о возможности переноса Евро-2020 из-за коронавируса.

Фото:фк "Зенит"