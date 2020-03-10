В УЕФА высказались о возможности переноса Евро-2020 из-за коронавируса. До этого большинство европейских футбольных федераций обратились к президенту УЕФА Александру Чеферину. Они просили перенести турнир.

В УЕФА ответили, что они в контакте с местными и международными властями по теме коронавируса.

Нет необходимости чего-то менять в запланированном расписании турнира, - сказано в пресс-релизе организации.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах. В том числе и в России.

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