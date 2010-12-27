"Зенит" сыграет против ЦСКА в белой форме

Матч 14-го тура "Премьер-Лиги" между клубами пройдет в Москве в 19:00.

В воскресенье, 11 ноября, петербургский "Зенит" выйдет на матч против московского "ЦСКА" в белой форме. Об этом клуб сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Вратарь петеруржцев сыграет в зеленой экипировке. Москвичи выйдут на поле в красно-синей форме, вратарь – в фиолетовой. Отметим, что на игре ожидается до 25 тысяч зрителей, среди которых за "Зенит" будут болеть 2 300 фанатов.

Матч 14-го тура "Премьер-Лиги" между клубами пройдет в Москве в 19:00. На данный момент "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, "ЦСКА" располагается на 5-ом месте.

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Фото: ФК "ЗЕНИТ"