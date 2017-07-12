"Зенит-2" потерпел пятое поражение в шести последних матчах

В данный момент клуб занимает последнее место в чемпионате страны.

Петербургский клуб "Зенит-2" потеплел гостевое поражение от "Сочи" в рамках 21-го тура ОЛИМП-Первенства России. Подопечные Владислава Радимова уступили со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Представители команды рассказали, что матч начался с быстрых атак хозяев. "Зенит" тоже был активен, однако генерировать опасные моменты получалось с трудом. Пару неплохих шансов создал себе Прудников, однако оба раза хорошо сыграл вратарь оппонентов.

Команда из Северной Столицы не может выиграть уже на протяжении девяти матчей. В данный момент "Зенит-2" занимает последнее место в чемпионате страны. Следующую игру петербуржцы сыграют против "Томи" 14 ноября.

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Фото: ФК "Зенит"