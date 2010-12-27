Волейбольный "Зенит" проиграл первый матч в чемпионате России

По итогам всех матчей команда занимает третье место общем зачете с 9 очками.

Спортсмены волейбольного клуба "Зенит" уступили кемеровской команде "Кузбасс" в матче российской Суперлиги. Встреча команд завершилась со счетом 3:1 (25:22, 20:25, 25:18, 25:17) в пользу гостей. Об этом сообщила пресс-служба петербуржцев.

Это поражение стало для петербургских спортсменов первым с момента старта Чемпионата. По итогам всех матчей команда занимает третье место общем зачете с 9 очками. На первом месте идет "Факел, не потерпевший ни одного поражения с момент начала Суперлиги.

Следующий матч зенитовцы проведут на выезде 17 ноября против одноклубников из Казани.

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Фото: https://vczenit-spb.ru