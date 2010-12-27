На Лиговском проспекте задержали продавца сим-карт

У нарушителя было изъято более 50 стартовых пакетов для подключения связи.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли незаконную продажу сим-карт в Центре города. Об этом сообщает полиция.

В управлении рассказали, что торговлю операторами связи осуществлял местный житель. Мужчина продавал сим-карты рядом с домом номер 16 на Лиговском проспекте. У нарушителя было изъято более 50 стартовых пакетов для подключения связи. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

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Фото: Piter.TV