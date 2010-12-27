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На Лиговском проспекте задержали продавца сим-карт
Сегодня, 11:25
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Rybka123
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На Лиговском проспекте задержали продавца сим-карт

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У нарушителя было изъято более 50 стартовых пакетов для подключения связи.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли незаконную продажу сим-карт в Центре города. Об этом сообщает полиция.

В управлении рассказали, что торговлю операторами связи осуществлял местный житель. Мужчина продавал сим-карты рядом с домом номер 16 на Лиговском проспекте. У нарушителя было изъято более 50 стартовых пакетов для подключения связи. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

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Фото: Piter.TV

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Теги: лиговский проспект , незаконная торговя , сим-карты
Категории: Лента новостей Новости СПб

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