"Зенит"-2 обыграл "Родину" и сохранил лидерство в ПФЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В рамках 9-го тура ОЛИМП-ПФЛ в Петербурге "Зенит"-2 встречался с "Родиной". Матч завершился победой петербуржцев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил Илья Воробьев на 33-й минуте матча. Гол стал пятым в сезоне для Воробьева.

Обыграв "Родину", сине-бело-голубые продолжили лидировать в турнирной таблице группы "Запад" Олимп-ПФЛ. Следующий матч команда Владислава Радимова проведет в субботу, 21 сентября, против ФК "Олимп-Химки".

Ранее на Piter.TV: Кокорин может вернуться в "Зенит" зимой.

Фото: fc-zenit.ru