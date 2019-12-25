Баскетбольный "Зенит" сыграет матч Евролиги без зрителей

Матч состоится во Франции 13 марта.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" сыграет при пустых трибунах в матче 29-го тура Евролиги против французского АСВЕЛа. Об этом сообщили на сайте турнира.

Матч будет проходить без зрителей из-за распространения по Европе коронавируса. Из-за данной инфекции отменяют уже не первое спортивное состязание. Ранее в Италии отменили все футбольные матчи в серии А.

Матч между "Зенитом" и АСВЕЛом состоится во Франции 13 марта. На данный момент "Зенит" находится на 18-ом месте в турнирной таблице.

Ранее в ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса.

Фото: ВК/Баскетбольный клуб "Зенит"