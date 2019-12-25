"Зенит" разошелся миром с "Ахматом" в матче РПЛ

В составе петербуржцев отсутствовали Артем Дхюба и Сердар Азмун

Матч 28-го тура российского футбольного первенства, состоявшийся в Грозном между местным "Ахматом" и петербургским "Зенитом", завершился вничью – 1:1.

На 6-й минуте дальним ударом счет открыл игрок "Ахмата" Олег Иванов. Футболист воспользовался ошибкой игроков в штрафной площади голкипера "Зенита" Андрея Лунёва. Спустя 15 минут счет сравнял Себастьян Дриусси.

C 34-й минуте новым чемпионам России пришлось играть в меньшинстве – удаление заработал Эмилиано Ригони.

Сильную травму под занавес встречи получил основной голкипер "Зенита" Андрей Лунёв, которого заменил Михаил Кержаков.

Лидеры турнирной таблицы из Петербурга продолжили свою серию поражений в чемпионате России. Находящийся на первой строчке "Зенит". В матче следующего тура, котоырй состоится в Петербурге, "сине-бело-голубые" примут "Оренбург" 15 июля.

Отметим, что "Зенит" приехал в Грозный в экспериментальном составе, оставив вне заявки Артема Дзюбу и Сердара Азмуна и выставив в стартовом составе молодых игроков. Всего за 90 минут на поле вышли шесть воспитанников клуба – Далер Кузяев, Леон Мусаев, Данила Прохин, Алексей Сутормин, Михаил Кержаков и Даниил Шамкин.

Фото: Twitter / Футбольный клуб "Зенит"