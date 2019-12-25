"Зенит" назвал состав команды на матч с "Тереком"

В основном составе впервые появился Данила Прохин.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 27-го тура российского футбольного первенства против "Терека". Начало встречи – в 18:30.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Андрей Лунёв, в защите – Данила Прохин, Вячеслав Караваев, Йордин Осорио и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Вне заявки оказались Артем Дзюба и Сердар Азмун, Малком – в запасе.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"