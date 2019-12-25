"Зенит" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве

Петербуржцы забили четыре безответных мяча в ворота соперника.

В рамках 21-го тура чемпионата России по футболу среди молодежных команд в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Уфой". Игра между "взрослыми" командами состоится 9 марта на "Газпром Арене".

Петербуржцы забили по два гола в каждом из таймов. В составе хозяев отличились Хотулев, Щетинин, Ногтев, и Каргинов. Таким образом, команда Константина Зырянова набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В свою очередь, "молодежка" "Уфы" замыкает табель первенства.

Ранее мы сообщали о том, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды. Он отметил, что ситуация стала более оптимистичной, поэтому Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси переходят на тренировки в общей группе.

Фото: fc-zenit.ru