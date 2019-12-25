Семак рассказал, что Азмун, Дриусси и Дзюба работают в общей группе

К матчу с "Уфой" 9 марта игроки могут выйти на поле.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды. Слова тренера приводит пресс-служба футбольного клуба.

Семак отметил, что ситуация стала более оптимистичной, поэтому Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси переходят на тренировки в общей группе. Тренер выразил надежду, что к матчу с "Уфой" 9 марта игроки будут в хорошем состоянии и выйдут на поле.

Также Семак рассказал, что у молодых футболистов всегда есть шанс участвовать в матче, если они качественно играют. У молодых Шамкина, Мусаева и Прохина есть возможность играть и прогрессировать. От их роли в матчах будет решаться их дальнейшая судьба. Кроме того, тренер отметил, что лимит клубов на молодых игроков не делает российские футбольные команды сильнее.

"Зенит" встретится со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"