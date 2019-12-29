"Зенит" встретится со "Спартаком" в полуфинале Кубка России

Матч состоится 23 апреля на "Газпром Арене".

В полуфинале Кубка России 23 апреля сразятся "Зенит" и "Спартак". Петербургская и московская команды оказались сильнейшими в четвертьфинале крупного футбольного состязания. Матч между клубами пройдет на "Газпром Арене".

"Зенит" прошел в полуфинал благодаря победе над грозненским "Ахматом": 4 марта игра завершилась со счетом 2:1, мячи забили Эмилиано Ригони и Юрий Жирков. "Спартак" же обыграл ЦСКА со счетом 3:2, победный мяч команда забила в ворота противника в дополнительное время. Точными голами отличились Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"