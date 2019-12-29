"Спартак" вышел в полуфинал Кубка России после победы над ЦСКА

В дополнительное время "Спартак" забил победный мяч.

Московский "Спартак" прошел в полуфинал розыгрыша Кубка России после победы над ЦСКА в четвертьфинале. Основное время матча завершилось вничью, но дополнительное время позволило "Спартаку" забить победный гол и закончить игру со счетом 3:2.

Голами отличились Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Со стороны ЦСКА мячи забили Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов. В ходе матча не обошлось без эксцессов: Понсе получил вторую желтую карточку по ходу встречу и был удален с поля, а Бакаев получил сотрясение мозга после 45 минут матча и также покинул игру.

В полуфинале "Спартак" встретится с петербургским "Зенитом".

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