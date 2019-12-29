Матч между "Шинником" из Ярославля и "Уралом" перенесли

Причина в неготовности поля

Матч между "Шинником" из Ярославля и "Уралом" из Екатеринбурга перенесли. Решение об этом было принято сегодня, 4 марта.

Информация о решении появилась за 4 часа до матча. Причина в том, что поле на стадионе в Ярославле не готово к проведению игры. Соответствующий документ опубликовали в РФС.

Согласно регламенту, "Шинник" компенсирует часть затрат "Уралу" и РФС.

Накануне недовольство состоянием газона ярославского стадиона выразило руководство "Урала".

Ранее сообщалось, что "Зенит" усилит меры контроля безопасности после драки на гостевой трибуне.