Тедеско прокомментировал свой конфликт с Гончаренко

Он претензий не имеет.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал свой конфликт с тренером армейцев Виктором Гончаренко. Он сделал это после матча 1/4 финала Олимп Кубка России.

В нём "Спартак" одолел "ЦСКА" со счётом 3:2. Однако тренер армейцев не пожал руку Тедеско.

- Я понимаю, что он был на эмоциях. Все хорошо. У меня нет никаких проблем, - сказал главный тренер "Спртака".

В полуфинале Кубка "Спартак" сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Питерский клуб накануне со счётом 2:1 победил "Ахмат" из Грозного.

Ранее на матче "Зенит" - "Ахмат" подрались болельщики.

Видео: YouTube / Футбольный Биги, FC Spartak Moscow