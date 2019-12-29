Видео: матч "Зенит" - "Ахмат" приостановили из-за стычки фанатов

Фанатов гостей поля возмутило поведение болельщиков сине-бело-голубых.

Игру между "Зенитом" и командой из Грозного "Ахматом" пришлось приостановить в конце второго тайма. Причиной для этого стал конфликт между фанатами клубов.

Местным болельщикам не понравилось, что болельщики сине-бело-голубых кричали речевки, а также оголили торс. Как пишут очевидцы происходящего, серьезной драки не произошло. Фанаты "Ахмата" направились к гостевому сектору, однако конфликт быстро уладили, и игра продолжилась.

Игра завершилась в пользу "Зенита" со счетом 2:1. Из-за потасовки было добавлено дополнительное время, в которое Юрий Жирков успел забить второй гол в пользу команды. Таким образом, петербургский клуб вышел в полуфинал Кубка России.

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