"Зенит" вышел в полуфинал Кубка России после победы над "Ахматом"

Матч начался в 18:00 по московскому времени.

Матч "Зенита" с "Ахматом" завершился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Встреча прошла 4 марта в Грозном.

Счет открыл игрок "Ахмата" Одисе Роши на 59-й минуте. Сине-бело-голубые сравняли счет на 78-й минуте. Автором гола стал Эмилиано Ригони. Второй гол, который принес "Зениту" победу, забил Юрий Жирков в дополнительное время — на 97-й минуте.

Благодаря победе "Зенит" вышел в полуфинал Олимп-Кубка России.

Игра не прошла без инцидентов. В конце второго тайма между болельщиками клубов произошла стычка, игру пришлось приостановить на несколько минут. В серьезный конфликт это не переросло. Подробности читайте здесь.

Фото: Вячеслав Евдокимов / пресс-служба "Зенита"