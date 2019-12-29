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"Зенит" вышел в полуфинал Кубка России после победы над "Ахматом"
Сегодня, 20:40
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"Зенит" вышел в полуфинал Кубка России после победы над "Ахматом"

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Матч начался в 18:00 по московскому времени.

Матч "Зенита" с "Ахматом" завершился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Встреча прошла 4 марта в Грозном.

Счет открыл игрок "Ахмата" Одисе Роши на  59-й минуте. Сине-бело-голубые сравняли счет на 78-й минуте. Автором гола стал Эмилиано Ригони. Второй гол, который принес "Зениту" победу, забил Юрий Жирков в дополнительное время — на 97-й минуте. 

Благодаря победе "Зенит" вышел в полуфинал Олимп-Кубка России. 

Игра не прошла без инцидентов. В конце второго тайма между болельщиками клубов произошла стычка, игру пришлось приостановить на несколько минут. В серьезный конфликт это не переросло. Подробности читайте здесь

Фото: Вячеслав Евдокимов / пресс-служба "Зенита"

Теги: ахмат, зенит, кубок россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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