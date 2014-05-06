"Зенит" разгромил "Оренбург", забив 8 мячей в ворота противника

Матч завершился счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых.

Футболисты ФК "Зенит" разгромили "Оренбург" в сегодняшнем матче, 11 сентября, в рамках девятого тура РПЛ. Сине-бело-голубые заняли первую строчку в таблице чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

На домашнем поле игроки "Зенита" забили 8 мячей в ворота противника. Отличились в игре Вендел, Сергеев, Малком и Кузяев. Отметим, что первые два мяча были забиты к 17-й минуте от начала матча.

Сегодня на поле вышли Родригао, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком и Иван Сергеев.

Хорошая игра, с первых минут действовали агрессивно. Поздравляю игроков и болельщиков с победой, уже завтра приступим к подготовке к следующему матчу Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы вышли на патруль на Крестовском острове во время матча "Зенита" и "Оренбурга".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"