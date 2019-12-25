"Зенит" проиграл в матче с "Боруссией"

Петербуржцы открыли счет.

Во вторник, 8 декабря, домашний матч "Зенита" против "Боруссии" завершился поражением для хозяев со счетом 1:2.

Счет открыл Себастьян Дриусси на 16-й минуте. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник "Боруссии" Лукаш Пищек. На 78-й минуте второй гол забил бывший игрок "Зенита", центральный полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель. После завершения игры он снова вышел на поле и подошел к фанатам, уточнил корреспондент Piter.TV.

"Боруссия" заняла первое место в группа с 13 очками. Затем идет "Лацию" с 10 очками. Команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Боярский заявил, что исход матча с "Боруссией" не имеет значения.

Фото: Piter.TV