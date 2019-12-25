Боярский заявил, что исход матча с "Боруссией" не имеет значения

В этом матче важен только настрой команды, уверен артист.

Народный артист России Михаил Боярский высказал свое мнение о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенита" против "Боруссии". Слова артиста привел Sport24.

По словам Боярского, особых ожиданий от игры у него нет, однако встает вопрос престижа. Исход матча не имеет значения, важен только настрой команды. Артист считает, что "Зенит" может сыграть достойно, "потому что никакой ответственности на них уже не лежит". Боярский отметил, что в этой игре могут проявить себя Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Напомним, что Холанд пропустит матч против "Зенита" в Лиге чемпионов.

Фото: Piter.TV