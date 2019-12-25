Холанд пропустит матч против "Зенита" в Лиге чемпионов

По мнению главного тренера "Боруссии", состав "Зенита" хорошо укомплектован.

В понедельник, 7 декабря, главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр дал интервью "Матч.ТВ", в котором отметил, что после возвращения всех травмированных игроков, состав "Зенита" отлично укомплектован.

Тренер заявил, что игроки "Зенита" будут выкладываться по максимуму. Фавр уточнил, что за "Боруссию" не выйдет целый ряд игроков: Холанд, Менье, Делейни, Аканджи, Геррейру, Морей. Он пояснил, что проводится ротация состава.

Продолжим в том же духе. Посмотрим, сможет ли завтра сыграть Марко Ройс. Это важный для нас игрок сказал Фавр.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник на "Газпром Арене".

Ранее мы писали, что Азмун заверил, что "Зенит" будет играть на победу в матче с "Боруссией".

Фото: Piter.TV