Азмун заверил, что "Зенит" будет играть на победу в матче с "Боруссией"

Итог матча с "Боруссией" не повлияет на положение "Зенита" в турнирной таблице.

Во вторник, 8 декабря, на "Газпром Арене" пройдет матч "Зенита" против "Боруссии". Ожиданиями от игры поделился игрок сине-бело-голубых Сердар Азмун.

По словам Азмуна, несмотря на то, что итоги матча никак не повлияют на положение в турнирной таблице, команда будет играть на победу. Петербуржцы "настроены показать максимум" и будут "стараться продемонстрировать лучший футбол". Также Азмун надеется, что что в следующем сезоне клуб покажет себя в престижном турнире.

Ира начнется в 20:55 по московскому времени.

Ранее мы писали, что "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1.

Фото: Piter.TV