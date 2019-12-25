Азмун заверил, что "Зенит" будет играть на победу в матче с "Боруссией"

Во вторник, 8 декабря, на "Газпром Арене" пройдет матч "Зенита" против "Боруссии". Ожиданиями от игры поделился игрок сине-бело-голубых Сердар Азмун.
По словам Азмуна, несмотря на то, что итоги матча никак не повлияют на положение в турнирной таблице, команда будет играть на победу. Петербуржцы "настроены показать максимум" и будут "стараться продемонстрировать лучший футбол". Также Азмун надеется, что что в следующем сезоне клуб покажет себя в престижном турнире.
Ира начнется в 20:55 по московскому времени.
Ранее мы писали, что "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1.
Фото: Piter.TV
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