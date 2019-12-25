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Азмун заверил, что "Зенит" будет играть на победу в матче с "Боруссией"
Сегодня, 14:55
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smirenny

Азмун заверил, что "Зенит" будет играть на победу в матче с "Боруссией"

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Итог матча с "Боруссией" не повлияет на положение "Зенита" в турнирной таблице.

Во вторник, 8 декабря, на "Газпром Арене" пройдет матч "Зенита" против "Боруссии". Ожиданиями от игры поделился игрок сине-бело-голубых Сердар Азмун.

 По словам Азмуна, несмотря на то, что итоги матча никак не повлияют на положение в турнирной таблице, команда будет играть на победу. Петербуржцы "настроены показать максимум" и будут "стараться продемонстрировать лучший футбол". Также Азмун надеется, что что в следующем сезоне клуб покажет себя в престижном турнире. 

Ира начнется в 20:55 по московскому времени.

Ранее мы писали, что "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1.

Фото: Piter.TV

Теги: сердар азмун, фк боруссия, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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