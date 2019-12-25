"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1

Хет-триком отметился Сердар Азмун.

В матче 17-го тура российского футбольного чемпионата петербургский "Зенит" на домашней арене разгромил "Урал" со счетом 5:1.

Первый тайм завершился со счетом 4:0. Двумя забитыми мячами отметился форвард Сердар Азмун (17-я и 22-я минута), с пенальти гол забил Артем Дзюба (30-я минута), а четвертый мяч забил Дуглас Сантос (44-я минута). Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами – третий гол забил Азмун (76-я минута, с пенальти), а за гостей отметился Артем Шаболин (82-я минута).

Впервые с лета в стартовом составе петербуржцев появился голкипер Андрей Лунев, оправившийся после травмы.

После разгромной победы "Зенит" набрал 37 очков и остался на первом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

Следующую игру петербургский клуб проведет 8 декабря. В игре последнего тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" встретится с дортмундской "Боруссией".

Фото: Piter.tv