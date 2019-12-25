Лунёв оказался в стартовом составе "Зенита" перед матчем с "Уралом"

Капитанская повязка – снова у форварда Артема Дзюбы.

В субботу, 5 декабря, на петербургском стадионе "Газпром Арена" пройдет матч 17-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и "Уралом" из Екатеринбурга. К этой встрече петербуржцы пришли в статусе лидера чемпионата, опережая "Спартак" и ЦСКА по дополнительным показателям, "Урал" пока занимает 11-е место. Начало встречи – в 19:00.

Петербуржцы выходят на матч в следующем составе. Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите – Юрий Жирков, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий. Группа полузащиты и атаки – Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Дуглас Сантос, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба, получивший капитанскую повязку.

"Сине-бело-голубые" выйдут на матч в лазурной форме.

Фото: Piter.tv