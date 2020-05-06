На 53-й минуте тульский футболист Зурико Давиташвили забил первый гол.

В субботу, 16 октября, "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч проходил на стадионе "Арсенал" в Туле.

На 53-й минуте тульский футболист Зурико Давиташвили забил первый гол. На 88-й минуте счет сравнял сине-бело-голубой Дзюба, а через две минуты полузащитнику "Арсенала" Кингзу Кангва удалось добыть своей команде победу.

"Зенит" потерпел второе подряд поражение в чемпионате, но сохранил первое место в турнирной таблице.

Добавим, что 20 октября петербуржцы в Лиге чемпионов принимают туринский "Ювентус" в Лиге чемпионов, а 24 октября в 12-м туре чемпионата страны сыграют на "Газпром Арене" со "Спартаком".

Ранее "Зенит" проиграл "Сочи" со счетом 1:2. Это поражение стало первым для "Зенита" в текущем чемпионате РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"